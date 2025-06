boccassuolo agonia senza fine ancora case isolate dalla frana si tenta di costruire dei percorsi

La situazione a Boccassuolo è un monito sulle fragilità del nostro territorio. Dopo due mesi di isolamento, la comunità combatte contro una frana che ha stravolto la vita quotidiana. Mentre si cercano soluzioni, emerge un interrogativo cruciale: quanto siamo pronti ad affrontare gli eventi climatici estremi? Il futuro della sicurezza abitativa dipende dalla nostra capacità di adattamento e prevenzione. La resilienza di Boccassuolo è solo l'inizio di una riflessione più ampia.

Ieri la popolazione della frazione di Boccassuolo, nel territorio di Palagano, è entrata nel terzo mese dei disagi provocati dal movimento franoso che si è staccato dal Monte Cantiere. Sono ormai 62 giorni che la piccola località appenninica è spaccata in due con parte delle case isolate, o parzialmente isolate, a causa dell'avanzare del fronte frana che ha via via travolto le strade trovate sul suo cammino verso il Torrente Dragone. Sindaco Fabio Braglia, sono passati molti giorni dalla ripresa della frana? "E' partita il 1° aprile, quando ha cominciato a staccarsi materiale dal Monte Cantiere e dal 10 abbiamo iniziato a registrare i danni al patrimonio pubblico e privato.