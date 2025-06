Blumhouse annuncia il primo film originale in lingua spagnola No Me Sigas

Blumhouse segna una nuova era nel cinema horror con "No Me Sigas", il suo primo film originale in lingua spagnola. Questo progetto non solo amplia i confini della produzione, ma risponde anche a un crescente interesse per storie autentiche e diversificate. Con un cast di talenti emergenti e una direzione innovativa, il film promette di catturare l'attenzione degli appassionati del genere. Non perdere l'occasione di scoprire cosa ha in serbo il futuro dell'horror!

Blumhouse collabora con Maligno Gorehouse, Wild Sheep Content ed Edge Films per il suo primo film originale in lingua spagnola, No Me Sigas. Il film vede protagonisti Karla Coronado, Julia Maqueo e Yankel Stevan e sar├á diretto da Ximena ed Eduardo Garc├şa Lecuona. I dettagli della trama sono al momento sconosciuti. Il film ├Ę stato girato interamente a Citt├á del Messico e sar├á distribuito nelle sale cinematografiche messicane da Cin├ępolis. Il film sar├á distribuito nelle sale cinematografiche messicane da Cin├ępolis e prodotto da Maligno Gorehouse, Wild Sheep Content ed Edge Films. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

Cosa riportano altre fonti

Blumhouse ha svelato il suo nuovo film horror diretto da un regista campione d'incassi

Da movieplayer.it: Cronin scriverà e dirigerà il film, molto importante dal punto di vista produttivo in quanto sarà il primo autorizzato dalla recente fusione tra Atomic Monster e Blumhouse. Sarà coinvolta ...

Welcome to the Blumhouse: i 4 nuovi film in arrivo su Amazon Prime Video

Si legge su tomshw.it: Amazon Prime Video ha annunciato i 4 film che comporranno quest'anno la rassegna Welcome to the Blumhouse che vede ... americana in attesa del loro primo figlio, si trasferiscono in una piccola ...

Welcome to the Blumhouse, Amazon annuncia i nuovi titoli

Da diregiovani.it: Dopo il fortunato lancio di ÔÇťWelcome to the Blumhouse ... del film sono Jason Blum, Jeremy Gold, Marci Wiseman e Raynor Shima. Attualmente sono disponibili su Prime Video i primi quattro ...