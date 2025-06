Bloccati in mezzo al fiume | 5 ragazzi salvati dai vigili del fuoco

Cinque ragazzi, spinti dal desiderio di avventura, si sono trovati bloccati su un masso nel fiume Metauro, richiamando l'attenzione dei vigili del fuoco. Un'operazione eroica ha riportato in salvo i giovani, ricordandoci l'importanza della sicurezza nelle escursioni. In un’epoca in cui il contatto con la natura è sempre più ricercato, è fondamentale prestare attenzione ai rischi. Avventure sì, ma con buon senso!

Pesaro, 2 giugno 2025 – Sono rimasti bloccati su un masso dopo essersi avventurati lungo le rocce del fiume Metauro, non lontano dalle Marmitte dei Giganti. Cinque ragazzi, tutti residenti a Misano, di età compresa tra i 18 e i 19 anni, sono stati salvati nella serata di ieri a Fossombrone, con un intervento spettacolare in cui è entrato in azione anche l’elicottero Drago dei Vigili del Fuoco, decollato da Arezzo. Grazie al tempestivo intervento dei soccorritori fluviali dei pompieri e del Soccorso alpino, i cinque giovani sono stati tratti in salvo in una corsa contro il tempo prima che le ridotte condizioni di luce rendessero il salvataggio ancora più difficoltoso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Bloccati in mezzo al fiume: 5 ragazzi salvati dai vigili del fuoco

