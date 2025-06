Blasco Pulieri di Casa a prima vista | Nella vita ho fatto anche la drag queen poi ho trovato il mio centro grazie a mia moglie e a mia figlia

Blasco Pulieri, noto agente immobiliare e ex drag queen, rappresenta un esempio luminoso del potere della reinvenzione. Dalla vela al teatro, ha saputo navigare tra diverse esperienze, trovando il suo equilibrio grazie all'amore della moglie e della figlia. In un'epoca in cui la ricerca di autenticità è fondamentale, la sua storia ci ricorda che la vera ricchezza risiede nelle relazioni che costruiamo. Scopri come l'amore possa guidarci verso il nostro centro!

L'agente immobiliare romano ha attraversato mille mondi — dalla vela al teatro, passando per la tv — senza mai perdere il gusto di reinventarsi. Oggi, tra un set e una trattativa, mette al centro la sua vera bussola: la famiglia. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Blasco Pulieri di Casa a prima vista: «Nella vita ho fatto anche la drag queen, poi ho trovato il mio centro grazie a mia moglie e a mia figlia»

Cosa riportano altre fonti

Blasco Pulieri di Casa a prima vista: «Nella vita ho fatto anche la drag queen, poi ho trovato il mio centro grazie a mia moglie e a mia figlia; Festival della tv: Casa a prima vista > Cultura & Cinema in Langa e Roero - Piemonte Eventi; Folla a Dogliani per i big della tv, oggi il gran finale; Ancora due giorni di grandi ospiti al Festival della Tv. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Blasco Pulieri di Casa a prima vista: «Nella vita ho fatto anche la drag queen, poi ho trovato il mio centro grazie a mia moglie e a mia figlia»

Riporta vanityfair.it: L'agente immobiliare romano ha attraversato mille mondi — dalla vela al teatro, passando per la tv — senza mai perdere il gusto di reinventarsi. Oggi, tra un set e una trattativa, mette al centro la s ...

Chi è Blasco Pulieri, l’agente immobiliare di Casa a Prima Vista

Si legge su fanpage.it: Blasco Pulieri è uno dei tre agenti immobiliari romani di Casa a Prima Vista. Classe 1978 ha 45 anni, laureato in sociologia è sposato e ha una figlia. Ha anche un breve passato da attore.

Come si diventa agenti immobiliari? Lo racconta Blasco Pulieri di "Casa a Prima Vista", uno dei venditori più famosi d’Italia

Segnala skuola.net: Ospite del vodcast di Skuola.net “Come si diventa…”, il protagonista del programma di successo “Casa a Prima Vista”, Blasco Pulieri. Che tra studi, aneddoti surreali e passione per le case racconta co ...