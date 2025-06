Blackout serale a Viserba le cause Case e strade al buio per 2 ore

Un blackout inaspettato ha avvolto Viserba nel buio, sorprendendo i cittadini e creando un'atmosfera quasi surreale. Per due ore, strade e case sono rimaste senza luce, mentre i social si riempivano di messaggi e racconti d'emergenza. Questo incidente mette in luce una questione più ampia: l'affidabilità delle nostre infrastrutture in un'epoca sempre più dipendente dalla tecnologia. Quale impatto avrà questa esperienza sulla nostra percezione della sicurezza urbana?

Rimini, 2 giugno 2025 – Una domenica sera (1 giugno) dagli effetti speciali, con un blackout che ha coinvolto molti cittadini per almeno un'ora. L'inconveniente è successo in una vasta zona di Viserba, precisamente a monte della ferrovia e attorno al Centro studi di via Sacramora. I primi messaggi allarmati sono apparsi sui social verso le 22.15, dove venivano segnalate abitazioni e intere vie al buio: via Marconi, Sacramora, Schinetti, Barzilai. L'assessore ai lavori pubblici, Mattia Morolli, è stato immediatamente allertato da alcuni residenti e si è attivato per capire l'origine del problema.

