Black Phone 2 trasforma il Grabber in un celebre villain dell’orrore

Il ritorno di The Grabber in "Black Phone 2" promette di sconvolgere il genere horror! Con la sua evoluzione in un villain più potente e sovrannaturale, la pellicola si inserisce in un trend di reinvenzione dei cattivi che affascina il pubblico. Questo nuovo capitolo, in arrivo il 16 ottobre 2025, non solo riaccende l’attenzione sull’iconico personaggio, ma esplora anche le paure moderne con un tocco di innovazione. Pronti a tremare?

il ritorno di the grabber in black phone 2: un villain più potente e sovrannaturale. Nel panorama dell'horror cinematografico, la figura del villain assume spesso caratteristiche sorprendenti e innovative. Con l'uscita prevista per il 16 ottobre 2025 di Black Phone 2, si assiste a una trasformazione significativa del personaggio interpretato da Ethan Hawke, The Grabber. La sua reincarnazione nel sequel introduce elementi sovrannaturali che lo avvicinano a icone come Freddy Krueger, modificando radicalmente la natura della saga originale. la connessione tra the grabber e i sogni: un'evoluzione inquietante.

Leggi anche Black Phone 2: svelati i primi filmati e tre inquietanti teaser - Il brivido torna in sala con "Black Phone 2"! I primi teaser ufficiali rivelano un'atmosfera ancora più inquietante, mentre Ethan Hawke torna nel ruolo di The Grabber.

