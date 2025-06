Black Phone 2 | The Grabber torna nel primo trailer

Un brivido torna a serpeggiare nel mondo del cinema horror: il primo trailer di "Black Phone 2" è finalmente qui! La suspense cresce mentre The Grabber riemerge, promettendo nuovi colpi di scena. Questo sequel non solo continua la storia che ha catturato milioni di fan, ma si inserisce in un trend sempre più forte di revival nel genere horror. Non perdere l’occasione di scoprire cosa ci attende nel buio!

Universal Pictures ha svelato il primo trailer di Black Phone 2, sequel del fortunato horror targato Blumhouse. Il lancio del trailer è avvenuto in occasione del panel Blumhouse Productions del CCXP Mexico andato in scena quando in Italia era notte. Col trailer (aspettiamo la versione italiana), Universal Pictures ha anche svelato il poster ufficiale che, ovviamente, introduce il ritorno dello spietato killer di bambini interpretato da Ethan Hawke chiamato The Grabber. Black Phone 2 porterà sul grande schermo la vendetta dall’oltretomba di The Grabber nei confronti dell’oramai non più bimbo Finn (Mason Thames), vendetta che sembra materializzarsi anche ai danni della sorella minore, Gwen (Madeleine McGraw). 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - Black Phone 2 | The Grabber torna nel primo trailer

Leggi anche Black Phone 2: svelati i primi filmati e tre inquietanti teaser - Il brivido torna in sala con "Black Phone 2"! I primi teaser ufficiali rivelano un'atmosfera ancora più inquietante, mentre Ethan Hawke torna nel ruolo di The Grabber.

