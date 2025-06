Black phone 2 | teaser trailer e poster svelati

Il brivido torna a farsi sentire con il teaser trailer e il poster ufficiale di “Black Phone 2”! Le produzioni Blumhouse, sempre sulla cresta dell'onda, hanno appena svelato le prime immagini del sequel del cult horror. Questo annuncio, rivelato al CCXP Festival di Città del Messico, segna un ritorno che promette di catturare nuovamente gli appassionati del genere. Sarà interessante scoprire come si evolverà la saga, mantenendo alta la tensione!

annuncio ufficiale del sequel di “the black phone” e prime immagini. Le produzioni di Blumhouse hanno recentemente svelato il primo poster e il trailer del tanto atteso secondo capitolo del loro successo horror, “The Black Phone”. La comunicazione è stata fatta durante il CCXP Festival di Città del Messico, confermando così la ripresa della saga. Questo nuovo film si propone di ampliare l’universo narrativo e portare avanti le atmosfere inquietanti che hanno caratterizzato il primo capitolo. ritorno alla regia e dettagli sulla trama. regia e produzione. Scott Derrickson, già autore del primo film, torna a dirigere “Black Phone 2”. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Black phone 2: teaser trailer e poster svelati

Leggi anche Black Phone 2: svelati i primi filmati e tre inquietanti teaser - Il brivido torna in sala con "Black Phone 2"! I primi teaser ufficiali rivelano un'atmosfera ancora più inquietante, mentre Ethan Hawke torna nel ruolo di The Grabber.

Approfondimenti da altre fonti

Black Phone 2 - Trailer ufficiale; Nothing Phone 3 si mostra nel primo teaser ufficiale: addio ai LED sul retro?; Black Phone 2: il ritorno del terrificante Rapace nel Trailer del film con Ethan Hawke [VIDEO]; Black Phone 2 | svelati i primi filmati e tre inquietanti teaser. 🔗Ne parlano su altre fonti

Black Phone 2: il Trailer del film con Ethan Hawke

Secondo lascimmiapensa.com: Ambientato alcuni anni dopo gli eventi del primo film, The Black Phone 2 riporta in scena non solo Hawke nei panni dell’assassino mascherato, ma anche Mason Thames nel ruolo di Finney. Completano il ...

Il ritorno del Rapace: il trailer di Black Phone 2 svela nuovi orrori

Segnala ecodelcinema.com: Il trailer di "Black Phone 2", presentato al CCXP Festival di Mexico City, segna il ritorno del Rapace, con Ethan Hawke e Mason Thames protagonisti in un horror che esplora l'adolescenza.

Black Phone 2: il Rapace mascherato di Ethan Hawke è vivo e vegeto nel trailer dell'horror

Come scrive movieplayer.it: Il Rapace di Ethan Hawke è tornato per alimentare nuovi incubi nel primo trailer dell'horror Blumhouse scritto e diretto da Scott Derrickson.