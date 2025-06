Black Phone 2 | svelati teaser trailer e poster!

Il brivido torna a farsi sentire: il teaser trailer e il poster di *Black Phone 2* sono qui! Blumhouse ha colto l'occasione del CCXP Festival di Città del Messico per svelare queste anticipazioni che fanno già tremare i fan. Scott Derrickson riprende le redini di un fenomeno horror che ha ridefinito il genere. Non perdere l'opportunità di scoprire come si evolverà la storia: la suspense è alle stelle!

Blumhouse ha svelato il primo poster e trailer dell’attesissimo sequel del suo thriller horror di successo, The Black Phone. La notizia è stata rivelata domenica al CCXP Festival di Città del Messico. Scott Derrickson torna alla regia di Black Phone 2, il sequel del film horror soprannaturale che ha incassato 161 milioni di dollari a livello globale. Il quattro volte candidato all’Oscar Ethan Hawke torna nel ruolo più sinistro della sua carriera, quello dell’Arraffone, che cerca vendetta su Finn ( Mason Thames ) dall’oltretomba minacciando la sorella minore di Finn, Gwen ( Madeleine McGraw ). 🔗 Leggi su Cinefilos.it

Leggi anche Black Phone 2: svelati i primi filmati e tre inquietanti teaser - Il brivido torna in sala con "Black Phone 2"! I primi teaser ufficiali rivelano un'atmosfera ancora più inquietante, mentre Ethan Hawke torna nel ruolo di The Grabber.

Cosa riportano altre fonti

Black Phone 2: il ritorno del terrificante Rapace nel Trailer del film con Ethan Hawke [VIDEO]; Black Phone 2 | svelati i primi filmati e tre inquietanti teaser. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Il ritorno del Rapace: il trailer di Black Phone 2 svela nuovi orrori

Lo riporta ecodelcinema.com: Il trailer di "Black Phone 2", presentato al CCXP Festival di Mexico City, segna il ritorno del Rapace, con Ethan Hawke e Mason Thames protagonisti in un horror che esplora l'adolescenza.

Black Phone 2: il Trailer del film con Ethan Hawke

Riporta lascimmiapensa.com: Ambientato alcuni anni dopo gli eventi del primo film, The Black Phone 2 riporta in scena non solo Hawke nei panni dell’assassino mascherato, ma anche Mason Thames nel ruolo di Finney. Completano il ...

Black Phone: svelati i retroscena dell’horror con Ethan Hawke

Segnala badtaste.it: Aspettiamo e facciamolo“. Quindi era già tutto pronto e non appena è tornato [da Doctor Strange 2], mi dice: “Facciamo Black Phone“. Il personaggio di Ethan Hawke in Black Phone Passando ...