Black Phone 2 | il Rapace mascherato di Ethan Hawke è vivo e vegeto nel trailer dell' horror

Il brivido torna a farsi sentire con "Black Phone 2", dove Ethan Hawke riprende il suo inquietante ruolo. Il trailer, presentato al CCXP Festival di Mexico City, ci svela nuove spine nel cuore dell'orrore. In un’epoca in cui il genere horror sta vivendo una rinascita grazie a storie ben costruite e personaggi memorabili, questo sequel promette di alzare ulteriormente la posta. Riuscirà il Rapace a eccitare le nostre paure più profonde?

Il Rapace di Ethan Hawke è tornato per alimentare nuovi incubi nel primo trailer dell'horror Blumhouse scritto e diretto da Scott Derrickson. Il CCXP Festival di Mexico City ci regala il primo trailer e poster dell'horror Blumhouse Black Phone 2, sequel della terrificante pellicola di Scott Derrickson che vedeva Ethan Hawke nei panni di un feroce rapitore di bambini mascherato che terrorizza una cittadiba. Forte di 161 milioni globali, a fronte di un budget di soli 18 milioni, il seguito del film è stato prontamente messo in cantiere, e come mostra il trailer, nonostante la morte "apparente" alla fine del primo Black Phone, il Rapace di Ethan Hawke fa ritorno dall'aldilà per vendicarsi di Finn (Mason Thames) minacciando la sorella minore Gwen . 🔗 Leggi su Movieplayer.it