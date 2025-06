Black Phone 2 | Il Grabber di Ethan Hawke Torna da Incubo Vivente?

Il brivido torna a far parlare di sé: il primo trailer di "Black Phone 2" riporta in scena il temuto Grabber, interpretato da Ethan Hawke. In un'era in cui il revival dei classici horror sta conquistando il grande schermo, questo sequel promette di immergerci in un incubo ancora più profondo. Preparati, perché il terrore che conoscevamo sta per evolversi in qualcosa di straordinariamente inquietante! Non perdere l’occasione di scoprire le nuove avventure dell’orrore!

Il primo trailer del sequel di The Black Phone svela un ritorno sorprendente e inquietante per il personaggio di Ethan Hawke, con un tocco che ricorda un'icona horror. 🔗 Leggi su Mistermovie.it © Mistermovie.it - Black Phone 2: Il Grabber di Ethan Hawke Torna da Incubo Vivente?

Leggi anche Black Phone 2: svelati i primi filmati e tre inquietanti teaser - Il brivido torna in sala con "Black Phone 2"! I primi teaser ufficiali rivelano un'atmosfera ancora più inquietante, mentre Ethan Hawke torna nel ruolo di The Grabber.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Black Phone 2 | The Grabber torna nel primo trailer; Box Office USA | Lilo & Stitch ancora dominatore; Black Phone 2: il ritorno del terrificante Rapace nel Trailer del film con Ethan Hawke [VIDEO]; Black Phone 2 | svelati i primi filmati e tre inquietanti teaser. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Black Phone 2 | The Grabber torna nel primo trailer

Riporta universalmovies.it: Universal Pictures ha svelato il primo trailer di Black Phone 2, sequel del fortunato horror targato Blumhouse.

Ethan Hawke torna nei panni di The Grabber in Black Phone 2

Si legge su msn.com: Il sequel dell'horror/thriller del 2021 The Black Phone ha appena rivelato il suo primo trailer, in cui vediamo il ritorno del personaggio di Ethan Hawke, The Grabber.

Black Phone 2: torna Il Rapace, ecco il trailer

Da voto10.it: Dalla Universal Pictures arriva il trailer di Black Phone 2, il ritorno sul grande schermo di Ethan Hawke nel ruolo de Il Rapace.