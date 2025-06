Black Phone 2 | ecco il trailer italiano dell' horror con Ethan Hawke

Il terrore torna a farsi sentire con "Black Phone 2", dove il talentuoso Ethan Hawke riprende i panni del temibile Rapace. Mentre il filone horror continua a conquistare il pubblico, questa attesa pellicola ci riporta in un incubo già amato nel 2022. La vendetta è un piatto che si serve freddo: chi sarà il prossimo a cadere nella rete del killer? Scopri il trailer e preparati a essere sorpreso!

Tornano i personaggi dell'acclamato film del 2022 basato sul romanzo di Joe Hill: il killer noto come il Rapace, e Finn, l'unica sua vittima mai riuscita a sfuggirgli. E ora il Rapace vuole la sua vendetta. Ecco il trailer di Black Phone 2. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Black Phone 2: ecco il trailer italiano dell'horror con Ethan Hawke

Leggi anche Black Phone 2: svelati i primi filmati e tre inquietanti teaser - Il brivido torna in sala con "Black Phone 2"! I primi teaser ufficiali rivelano un'atmosfera ancora più inquietante, mentre Ethan Hawke torna nel ruolo di The Grabber.

Se ne parla anche su altri siti

Black Phone 2 - Trailer ufficiale; Dragon Trainer (2025), tutto sul live action DreamWorks: Sdentato torna sul grande schermo; Dragon Trainer: Dean DeBlois conferma nuovi film live-action oltre la trilogia; Black Phone 2: il ritorno del terrificante Rapace nel Trailer del film con Ethan Hawke [VIDEO]. 🔗Ne parlano su altre fonti

Black Phone 2: il Trailer del film con Ethan Hawke

Segnala lascimmiapensa.com: Ambientato alcuni anni dopo gli eventi del primo film, The Black Phone 2 riporta in scena non solo Hawke nei panni dell’assassino mascherato, ma anche Mason Thames nel ruolo di Finney. Completano il ...

Il ritorno del Rapace: il trailer di Black Phone 2 svela nuovi orrori

Secondo ecodelcinema.com: Il trailer di "Black Phone 2", presentato al CCXP Festival di Mexico City, segna il ritorno del Rapace, con Ethan Hawke e Mason Thames protagonisti in un horror che esplora l'adolescenza.

Black Phone 2: il Rapace mascherato di Ethan Hawke è vivo e vegeto nel trailer dell'horror

movieplayer.it scrive: Il Rapace di Ethan Hawke è tornato per alimentare nuovi incubi nel primo trailer dell'horror Blumhouse scritto e diretto da Scott Derrickson.