Bitetti | Taranto ha bisogno delle idee e delle competenze degli ingegneri Il dialogo sarà sistematico

Il futuro di Taranto si costruisce insieme. Bitetti sottolinea l'importanza delle idee e delle competenze degli ingegneri nel rilancio del territorio. In un momento in cui l'innovazione è cruciale per il recupero delle città, il dialogo sistematico con i professionisti diventa fondamentale. La vera sfida? Trasformare la crisi in opportunità, sfruttando il potenziale tecnico locale. Non perdere questo momento di cambiamento!

«Meritano grande attenzione sia il metodo di lavoro che i temi posti dall'Ordine degli Ingegneri della provincia di Taranto»: così si esprime Bitetti, sottolineando l'importanza del contributo dei professionisti tecnici nel processo di rilancio e trasformazione del territorio. Una posizione chiara, quella di Bitetti, che ha già avuto modo di apprezzare «l'atteggiamento costruttivo degli ingegneri tarantini», definendolo un protagonismo che fa bene alla città. In un contesto di profonda complessità sociale, economica e ambientale come quello di Taranto, la collaborazione tra amministrazione pubblica e categorie professionali qualificate non può essere episodica.

