Birra e ciccia | pulled pork e porchetta a Garbagna

Preparati a un weekend di gusto e divertimento! Torna a Garbagna Novarese "Birra e ciccia", un festival che celebra la convivialità con pulled pork, porchetta e tante prelibatezze da strada. Il 6 e 7 giugno, unisciti a noi per assaporare piatti succulenti accompagnati da ottima musica dal vivo. In un’epoca in cui il cibo di qualità e gli eventi comunitari stanno vivendo un vero boom, non perdere l’occasione di gustare queste delizie!

A Garbagna Novarese torna l'appuntamento con "Birra e ciccia" organizzato da Pro loco e Comune all'area feste in via Colombo. Due giorni, il 6 e il 7 giugno, di cucina attiva con pulled pork, porchetta, hot dog, salamelle e tanto altro. Venerdì 6 musica con 883nd e sabato 7 serata con The. 🔗 Leggi su Novaratoday.it © Novaratoday.it - "Birra e ciccia": pulled pork e porchetta a Garbagna

