Bimbo di 11 anni trovato morto sotto la doccia | arrivano i carabinieri disposta autopsia

Una tragedia inaspettata scuote Montecorvino Pugliano: un bimbo di soli 11 anni è stato trovato senza vita sotto la doccia. I carabinieri indagano, mentre si ipotizza un malore. Questo drammatico evento riporta alla luce l'importanza della salute e della prevenzione, soprattutto tra i più giovani. In un’epoca in cui la salute mentale e fisica dei bambini è sempre più al centro dell'attenzione, questo caso ci invita a riflettere.

Tragedia a Montecorvino Pugliano, in provincia di Salerno. Salma sequestrata, disposta autopsia. Si ipotizza malore. Indagano i carabinieri. 🔗 Leggi su Fanpage.it

