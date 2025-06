Bimbo di 1 anno rischia di soffocare al ristorante | salvato da una giovane laureata in medicina vicina di tavolo

Una domenica che poteva trasformarsi in tragedia si è trasformata in un atto di eroismo quotidiano. A Como, una giovane laureata in medicina ha dimostrato quanto sia cruciale sapere come agire in situazioni di emergenza. Questo episodio ci ricorda l'importanza di una formazione adeguata non solo per i professionisti, ma per tutti noi. In un mondo dove le vite possono cambiare in un istante, avere le giuste competenze può fare la differenza.

Tutto è successo domenica a mezzogiorno, a Como: il bambino ha mangiato qualcosa che gli è andato di traverso e stava per soffocare, quando la vicina di tavolo, una giovane laureata in medicina, ha effettuato su di lui le manovre per fargli sputare il boccone e gli ha salvato la vita. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche Solo un anno fa avevano accolto con gioia l’arrivo del piccolo Gianmaria e tra pochi mesi il bimbo avrà un fratellino - Solo un anno fa, Roberta Morise e Enrico Bartolini erano felici per l’arrivo di Gianmaria; ora si parla di un secondo bebé in arrivo.

Approfondimenti da altre fonti

In Italia oltre un bambino su quattro è a rischio di povertà o esclusione sociale. I dati Eurostat; Celiachia: la stagione di nascita è un fattore di rischio?; Salute mentale, i neuropsichiatri: con le leggi allo studio è a rischio l’assistenza a bimbi e adolescenti; Sudan, oltre un milione di bambini a rischio per la diffusione del colera nello Stato di Khartoum. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Bimbo di 1 anno rischia di soffocare al ristorante: salvato da una giovane laureata in medicina vicina di tavolo

Scrive fanpage.it: Ieri un pranzo di famiglia in un ristorante di Como ha rischiato di trasformarsi in tragedia ... Tutto è successo nella tarda mattinata di ieri, domenica 1° giugno. Una famiglia con papà, mamma e ...

Como, bambino di un anno rischia di soffocare, la vicina di tavolo neolaureata in medicina lo salva

Segnala msn.com: Pochi secondi e una domenica di relax avrebbe potuto trasformarsi in tragedia. Un bimbo di un anno è stato salvato dalla prontezza di una neolaureata in medicina mentre era in un ristorante di Como co ...

Bimbo di un anno rischia di morire soffocato da un pistacchio: una videochiamata gli salva la vita

Scrive ilgiornale.it: Una videochiamata effettuata al 118 ha consentito ai genitori di un bimbo di soli 18 mesi di salvare la vita al figlio seguendo le istruzioni fornite loro dal personale medico per effettuare una ...