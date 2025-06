Bimbi con due mamme | così Milano ha fatto da apripista al riconoscimento e la Consulta le ha dato ragione

Milano segna un passo decisivo per i diritti delle famiglie LGBTQ+: la Corte Costituzionale ha accolto la richiesta di riconoscimento per i bambini nati da coppie di mamme. Un traguardo che non solo celebra l’amore, ma apre la strada a una società più inclusiva e giusta. Questo è un momento cruciale in un'epoca in cui molte nazioni si interrogano sui diritti civili. La disobbedienza civile ha vinto: il cambiamento è possibile!

Ha vinto la disobbedienza civile. Dopo anni di battaglie, la Corte Costituzionale ha sancito il diritto di un bambino nato da una coppia di lesbiche attraverso la procreazione medica assistita (PMA) eseguita all'estero di essere registrato come figlio di due madri. In precedenza, veniva.

