Bignami | Basta vittime per sfuggire all’alt

Galeazzo Bignami, capogruppo alla Camera per Fratelli d’Italia, si esprime sulla tragica notte appena trascorsa: “Basta vittime per sfuggire all'alt!” Un appello urgente che sottolinea la necessità di una riflessione collettiva. In un contesto in cui la sicurezza stradale è sempre più al centro del dibattito pubblico, la condanna unanime deve diventare un obiettivo condiviso. È ora di agire, non solo a parole.

"Un dramma che è avvenuto per sfuggire ai controlli delle forze dell'ordine, che hanno agito con assoluta professionalità. Ma c'è sempre difficoltà a convergere anche su quella che credo debba essere una condanna unanime di quanto è avvenuto". Galeazzo Bignami, capogruppo alla Camera per Fratelli d'Italia interviene sulla tragedia della notte scorsa, a San Matteo della Decima. "Sconcerto e dolore per quanto accaduto a San Matteo della Decima, dove un'auto con a bordo dei giovanissimi per sfuggire a un controllo dei carabinieri si è schiantata contro un'altra vettura in cui viaggiavano due coniugi – ricorda –.

Bignami: "Basta vittime per sfuggire all'alt"

