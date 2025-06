Big Vito contro la WWE | Hanno copiato la mia gimmick e umiliato la cultura italiana

Big Vito alza la voce contro la WWE: accusa di plagio e umiliazione della cultura italiana! Con la storyline di Tony D’Angelo e Channing “Stacks” Lorenzo, la federazione sembra aver pescato a piene mani da idee già consolidate. Questo scontro non è solo personale, ma mette in luce un fenomeno più ampio nel mondo del wrestling, dove la creatività spesso si scontra con il rischio di omologazione. Chi la spunterà in questa battaglia?

Una delle storie più importanti di NXT in questo momento è senza dubbio quella della “ famiglia ” con Tony D’Angelo e Channing “Stacks” Lorenzo. Tuttavia, la WWE è stata ora accusata di aver rubato la storyline e persino l’intero look di Lorenzo. Vito LoGrasso è intervenuto su Twitter, accusando la WWE di aver copiato le sue idee e il suo personaggio per la storyline di D’Angelo e Lorenzo. Nonostante interpreti questo tipo di personaggio da oltre 35 anni nel mondo del wrestling, la WWE non gli ha dato alcun credito. La WWE ha plagiato Big Vito? Ecco le prove secondo l’ex wrestler. Big Vito ha dichiarato che il reparto Talent Relations della WWE lo aveva contattato per portarlo in Florida e aiutarli con la storia, e che molti elementi dell’attuale storyline si basano proprio sulle sue idee. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - Big Vito contro la WWE:”Hanno copiato la mia gimmick e umiliato la cultura italiana”

