Biennale Teatro 2025 | Leone d’Oro alla carriera a Elizabeth LeCompte pioniera del teatro sperimentale

La Biennale Teatro di Venezia 2025 ha conferito il Leone d'Oro alla carriera a Elizabeth LeCompte, pioniera del teatro sperimentale. Con oltre cinquant'anni di innovazione, la fondatrice del Wooster Group ha rivoluzionato il palcoscenico mondiale. Questo riconoscimento non è solo un tributo a una carriera straordinaria, ma anche un invito a riflettere sull'evoluzione del teatro contemporaneo. Scopri come il suo approccio audace continua a ispirare le nuove generazioni!

Elizabeth LeCompte ha ricevuto il Leone d'Oro alla carriera alla Biennale Teatro di Venezia 2025, riconoscimento che celebra oltre cinquant'anni di innovazione scenica e sperimentazione teatrale. Fondatrice del leggendario Wooster Group di New York, LeCompte è una delle figure più influenti del teatro contemporaneo internazionale. Una cerimonia intensa con Willem Dafoe. La cerimonia, tenutasi nella suggestiva Sala delle Colonne di Ca' Giustinian, ha avuto i tratti di una vera performance. A introdurre LeCompte è stato Willem Dafoe, attore e storico collaboratore della regista, nonché direttore del 53° Festival Internazionale del Teatro della Biennale.

