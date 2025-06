Biasin sicuro | Futuro Inzaghi? Tutto dipenderà dall’Inter vi spiego l’incastro Le richieste saranno queste

Fabrizio Biasin svela il futuro di Simone Inzaghi all'Inter in un contesto sempre più incerto. Dopo la finale di Champions League, l’attenzione si sposta sulle scelte strategiche del club: sarà il tecnico a decidere il destino della sua squadra? L'interesse crescente dall'Arabia Saudita potrebbe riscrivere le regole del gioco. Scoprite come l'Inter possa essere al centro di un nuovo importante capitolo del calcio europeo!

Le parole di Fabrizio Biasin, noto giornalista, sul futuro di Simone Inzaghi all’Inter dopo la finale di Champions League. Tutti i dettagli. Nel suo ultimo editoriale su Libero, Fabrizio Biasin ha analizzato il futuro di Simone Inzaghi con l’ Inter dopo le voci dall’ Arabia Saudita. INZAGHI INTER – «L’incastro è possibile ma affatto scontato. Quasi tutto ruota attorno a un comandamento inderogabile. In­zaghi pretenderà di essere aiuta­to. Ecco, aiutare Inzaghi non si­gnifica ricoprirlo d’oro – quello che gli garantirebbe l’Arabia Sau­dita – ma mettersi a investire cor­posamente sul mercato dopo un quadriennio di sessioni pratica­mente a costo zero. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Biasin sicuro: «Futuro Inzaghi? Tutto dipenderà dall’Inter, vi spiego l’incastro. Le richieste saranno queste»

Leggi anche Conte Juve, Biasin sicuro: «La situazione non sembra sconvolgere più di tanto De Laurentiis». L’analisi sul futuro - Nell'ultimo editoriale per Tuttomercatoweb, Biasin offre un'analisi approfondita sul futuro di Antonio Conte alla Juventus, sottolineando come la situazione attuale non sembri preoccupare particolarmente il presidente De Laurentiis.

Ne parlano su altre fonti

Inter News | Biasin sgancia la bomba sul futuro di Inzaghi (confermata!); Biasin: “Futuro Inzaghi, ecco cosa succederà. In caso di addio panchina a…”; Biasin: Futuro di Inzaghi non è scontato. Allegri aspetta; Inter News | Biasin sgancia la bomba sul futuro di Inzaghi (confermata!). 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Biasin: “Inzaghi-Inter, tutto ruota attorno a un comandamento inderogabile. Simone pretenderà…”

Lo riporta fcinter1908.it: Dalle colonne di Libero, Fabrizio Biasin fa il punto sul futuro di Simone Inzaghi e della panchina nerazzurra. Domani è previsto un incontro tra il tecnico e il club e verrà presa una decisione ...

Biasin: “Futuro Inzaghi, ecco cosa succederà. In caso di addio panchina a…”

Da informazione.it: Fabrizio Biasin, intervenuto nel corso di Pressing, ha parlato del futuro di Simone Inzaghi e della panchina dell'Inter: 'Credo che sia sbagliato dire che al 100% si andrà avanti insieme, la partita d ...

Inter News | Biasin sgancia la bomba sul futuro di Inzaghi (confermata!)

Segnala msn.com: Fabrizio Biasin ha fatto il punto della situazione rispetto al futuro di Simone Inzaghi e a chi potrebbe arrivare all'Inter al suo posto ...