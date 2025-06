Bianca Atzei le foto col figlio fanno discutere | Basta con questi baci in bocca

Bianca Atzei accende il dibattito con le sue foto che la ritraggono mentre bacia in bocca il figlio. Questo gesto, ormai comune tra alcune celebrità, solleva interrogativi sulla sua importanza affettiva. Ma è davvero solo un modo per esprimere amore o nasconde dinamiche più complesse? In un'epoca in cui la genitorialità viene messa sotto la lente d'ingrandimento, le abitudini familiari dei vip continuano a suscitare polemiche e riflessioni.

Baciare in bocca i figli è sempre un tema di grande discussione sui social soprattutto quando a farlo sono i vip. E ce ne sono tantissimi che hanno questa abitudine di dare baci in bocca ai propri figli non solo quando sono piccoli ma anche quando crescono e diventano adulti generando polemiche. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Bianca Atzei, le foto col figlio fanno discutere: "Basta con questi baci in bocca"

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Moto: Bianca Atzei aspetta un figlio da Max Biaggi, sarà vero?. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Bianca Atzei con Noa Alexander: le prime foto mamma e figlio sono con i maglioncini azzurri

Lo riporta fanpage.it: Noa Alexander", queste sono state le parole con cui Bianca Atzei ha accompagnato le prime foto scattate a casa in ... stesso colore del maglioncino del figlio. Così facendo, ha puntato tutto ...

Bianca Atzei, in ospedale con il figlio (per la seconda volta), la dottoressa la rimprovera: «E' stata scortese, bisogna proteggere le mamme»

Come scrive corriereadriatico.it: Bianca Atzei e Stefano Corti sono stati vittime di un furto di auto ... E ancora di più mi fa pensare al futuro per mio figlio». Poi si lascia andare a una lunga riflessione: «Oggi dopo 5 minuti che ...

Bianca Atzei si ritrova il figlio sul palco e canta con lui in braccio: “Mai successa una cosa così bella”

Lo riporta fanpage.it: Bianca Atzei ha commosso il suo pubblico al VOI Tanka Village, in Sardegna, due sere fa, quando, mentre si esibiva, ha fatto irruzione sul palco suo figlio, Noa Alexander, nato dall'amore con la ...