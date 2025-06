Bergamo sotto stretta sorveglianza la città si prepara a un estate di zone rosse | ecco quali sono

Bergamo si prepara a un'estate intensa e vigilata. Le "zone rosse" rimarranno attive, con controlli potenziati nelle aree più critiche. Questo provvedimento risponde a un trend crescente di sicurezza nelle città italiane, dove il benessere dei cittadini è prioritario. Sarà interessante vedere come questa strategia influenzerà non solo la sicurezza, ma anche la vita sociale estiva. Un passo verso un'estate più sicura, ma anche più sorvegliata.

BERGAMO – Un'estate sotto stretta sorveglianza. Terminati i primi tre mesi, anche per i prossimi tre alcune aree di Bergamo continueranno a essere "a vigilanza rafforzata": la prefettura ha confermato le "zone rosse" nelle vie più a rischio. Questo perché, "nonostante gli evidenti effetti positivi del rafforzamento dei controlli, continuano a permanere situazioni di criticità sotto il profilo dell'ordine e della sicurezza pubblica". Le zone interessate sono sempre le stesse, un paio di aree, con una piccola variazione. La prima comprende via Paglia, nel tratto tra via Bonomelli e via Paleocapa, la stessa via Bonomelli e poi via Novelli nella sua biforcazione, verso via Paleocapa e verso piazzetta Monsignor Andrea Spada (quest'ultimo tratto è la novità rispetto al primo provvedimento).