Berardi Juventus il capitano del Sassuolo torna prepotentemente nei radar bianconeri! Madama è in vantaggio rispetto ad altre tre concorrenti La notizia

Domenico Berardi torna a far sognare i tifosi bianconeri! La Juventus è in pole position per il capitano del Sassuolo, superando tre agguerrite concorrenti. In un calcio dove le storie si intrecciano e i ritorni si fanno sempre più affascinanti, la possibile nuova avventura di Berardi con la maglia della Juve potrebbe essere il colpo di mercato perfetto. Riuscirà Madama a chiudere il cerchio? L'attesa è palpabile!

Berardi Juventus, i bianconeri sono in pole per acquisire le prestazioni de giocatore del Sassuolo: Madama in vantaggio su altre tre club. A volte ritornano. Domenico Berardi è un obiettivo concreto per la Juventus in questa sessione di calciomercato. La telenovela infinita, che vede il capitano del Sassuolo in orbita bianconera da più di dieci anni, viene rinfocolata dal Corriere dello Sport. Secondo il quotidiano romano, i bianconeri sarebbero in pole position per prendere il 31enne esterno d'attacco calabrese. Madama avrebbe acquisito un'importante vantaggio su Atalanta, Inter e Napoli.

