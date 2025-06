Benzinaio ucciso durante la rapina | come è stato incastrato il 18enne fermato per l’omicidio

La tragica morte di Nahid Miah, benzinaio e vittima di una rapina violenta, riaccende i riflettori sulla crescente insicurezza nelle stazioni di servizio italiane. Il fermo del 18enne, incastrato da un mix di indizi e testimoni, mette in luce non solo la brutalità della situazione, ma anche l'urgenza di strategie più efficaci per garantire la sicurezza dei lavoratori. Un tema che ci tocca tutti, mai come ora.

E’ terminata a Cisterna la fuga del 18enne fermato per l’omicidio di Nahid Miah, il 36enne di origini bengalesi ucciso con una coltellata al cuore nel corso di una rapina avvenunta nella stazione di servizio Toil che l'uomo gestiva a Tor San Lorenzo, Ardea. E proprio nell’appartamentino che si. 🔗 Leggi su Latinatoday.it © Latinatoday.it - Benzinaio ucciso durante la rapina: come è stato incastrato il 18enne fermato per l’omicidio

Fermato il killer del benzinaio ucciso durante una rapina

Ardea, benzinaio ucciso a coltellate: 18enne fermato confessa il delitto

Benzinaio ucciso durante una rapina a Roma, fermato un 18enne: il giovane confessa e fa ritrovare l'arma del delitto

