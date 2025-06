Beni confiscati e sostegno ai militari | rappresentanti di Usmia incontrano assessore Alaimo e vicesindaco Cannella

A Palazzo Galletti, l’incontro tra USMIA e i rappresentanti del Comune di Palermo segna un passo importante nella valorizzazione dei beni confiscati e nel sostegno ai militari. In un periodo in cui la rinascita urbana e sociale è al centro del dibattito pubblico, queste iniziative possono diventare un modello per altre città italiane. La sinergia tra istituzioni e forze armate è fondamentale: insieme possiamo costruire un futuro migliore!

A Palazzo Galletti di Santa Caterina, sede dell'Assessorato alla Giunta Comunale di Palermo, si è svolto un incontro istituzionale tra una delegazione di USMIA (Unione Sindacale Militare Interforze Associati) e due rappresentanti di rilievo del Comune di Palermo: l'Assessore alla Giunta Comunale.

Leggi anche Beni confiscati, Colucci (NM): "Doveroso riconoscere professionalità dei coadiutori" - La gestione dei beni confiscati presenta notevoli sfide, poiché coinvolge non solo la lotta alla criminalità, ma anche il futuro dei lavoratori onesti che operano in queste realtà.

