Beni confiscati avviso per 35 immobili da assegnare gratis per progetti sociali e culturali

Il Comune di Catania offre un'opportunità imperdibile: 35 immobili confiscati alla criminalità organizzata sono disponibili per progetti sociali e culturali, senza alcun costo. Questa iniziativa non solo restituisce vita a luoghi abbandonati, ma rappresenta anche un passo importante nella lotta contro la mafia, trasformando beni simbolo di illegalità in spazi di crescita e coesione. È il momento di far fiorire idee e progetti che possano cambiare la comunità!

Il comune di Catania, attraverso la direzione Patrimonio-ufficio beni confiscati alla criminalità organizzata, ha pubblicato un avviso per acquisire manifestazioni di interesse da parte di enti e associazioni del terzo settore. L'iniziativa mira all'affidamento in concessione gratuita di beni. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Beni confiscati, avviso per 35 immobili da assegnare gratis per progetti sociali e culturali

Leggi anche Beni confiscati, Colucci (NM): "Doveroso riconoscere professionalità dei coadiutori" - La gestione dei beni confiscati presenta notevoli sfide, poiché coinvolge non solo la lotta alla criminalità, ma anche il futuro dei lavoratori onesti che operano in queste realtà.

Approfondimenti da altre fonti

Beni confiscati, avviso per 35 immobili da assegnare gratis per progetti sociali e culturali; Pubblicato Avviso ANCI per assegnazione di spazi pubblici inutilizzati ad under 35 (II edizione); Al via i nuovi incontri del Forum consultivo sul Piano Urbanistico Generale; Beni Confiscati alla Mafia: Catania Lancia Avviso per 35 Immobili a Scopo Sociale e Culturale. 🔗Ne parlano su altre fonti

Beni Confiscati alla Mafia: Catania Lancia Avviso per 35 Immobili a Scopo Sociale e Culturale

Riporta cataniaoggi.it: Il Comune di Catania, tramite la Direzione Patrimonio – Ufficio Beni Confiscati alla Criminalità Organizzata, ha aperto un avviso per raccogliere manifestazioni di interesse da parte di Enti e Associa ...

Catania, avviso per 35 immobili confiscati da destinare a progetti sociali, culturali e artistici

Secondo msn.com: L'iniziativa mira all'affidamento in concessione gratuita di beni immobili confiscati alla criminalità organizzata ...

Catania, il Comune pronto ad affidare 35 edifici confiscati alla mafia a enti del Terzo settore: ecco la lista

lasicilia.it scrive: Si tratta di appartamenti in condominio, abitazioni indipendenti, depositi e box auto, dislocati in varie zone della città: chi può richiederli ...