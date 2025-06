Beneficenza | la raccolta fondi di Ant per i pazienti oncologici e i familiari è un successo

Un successo straordinario per la Fondazione Ant: la "Cena in musica" a Pisa ha raccolto fondi preziosi per i pazienti oncologici e le loro famiglie. Questo evento dimostra quanto il sostegno della comunità possa fare la differenza nella lotta contro il cancro. In un contesto in cui la solidarietà è più che mai necessaria, ogni gesto conta. Unisciti a noi per continuare a scrivere storie di speranza!

"E’ una grande soddisfazione condividere l’ottimo risultato in termine di raccolta fondi, raggiunto con l’evento 'Cena in musica' organizzato dalla Delegazione di Pisa della Fondazione Ant, presso il B&B Camilla il 30 maggio" ha dichiarato Pietro Augello, Delegato di Fondazione Ant Pisa. 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Beneficenza: la raccolta fondi di Ant per i pazienti oncologici e i familiari è un successo

