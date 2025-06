Bellinzago trovato un cadavere nel canale Regina Elena

Una scoperta inquietante a Bellinzago Novarese: un cadavere è stato rinvenuto nel canale Regina Elena. Si tratta di un uomo di circa 80 anni, scomparso recentemente. Il ritrovamento mette in luce una crescente preoccupazione per la sicurezza nella nostra comunità. Con l'aumento dei casi di scomparsa, ci si interroga sul supporto e le risorse disponibili per prevenire simili tragedie. Rimanete aggiornati per ulteriori sviluppi su questa storia drammatica.

Un cadavere è stato ritrovato nella giornata di oggi, lunedì 2 giugno, nel canale Regina Elena a Bellinzago Novarese. Si tratterebbe di un uomo di circa 80 anni proprio di Bellinzago. L'allarme è stato lanciato questa mattina dal fratello e i carabinieri di Oleggio, anche con un cane. 🔗 Leggi su Novaratoday.it © Novaratoday.it - Bellinzago, trovato un cadavere nel canale Regina Elena

