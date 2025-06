Belle epoque a Capri Don Carlo e Sky Garden a Milano Mistral a Bellagio e Terrazza 241 a Como sono i ristoranti da provare a giugno 2025

Giugno 2025 è il mese ideale per vivere esperienze culinarie indimenticabili. Con l'estate che bussa alle porte, i ristoranti come Belle Époque a Capri e Mistral a Bellagio offrono non solo piatti eccellenti, ma anche panorami da sogno. Non perdere l'occasione di cenare in terrazza, dove ogni morso diventa un momento magico. Scopri queste gemme gastronomiche e lasciati ispirare dalla bellezza dei luoghi e dei sapori!

Con l'arrivo dell'estate e le sue giornate più lunghe, aumenta la voglia di uscire e godersi un pranzo o una bella cenetta in compagnia, che sia all'aperto, al chiuso o su una terrazza panoramica. Ecco cinque ristoranti da provare questo giugno. Location mozzafiato sul golfo di Napoli, il ristorante Belle époque all'interno dell' Excelsior Parco di Capri di Autentico Hotels offre una cucina tipicamente mediterranea, ottimi vini e raffinatezza, il tutto immersi fra il mare e la bellezza naturale dell'isola di Capri. Sul lago di Como non si è da meno, due ristoranti offrono viste diverse ma altrettanto spettacolari.

