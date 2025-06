Belen come Jennifer Lopez che show a Capri | canta e balla Suavemente

Belen si è trasformata in una vera diva alla Taverna Anema ‘e Core, portando l’atmosfera di Capri a un nuovo livello. Con un'esibizione che ricorda le superstar internazionali come Jennifer Lopez, ha incantato il pubblico con canzoni e balli mozzafiato. Questa serata non è solo un evento, ma un capitolo di un trend che celebra il lusso e la bellezza dell'estate italiana. Rimanete sintonizzati, perché l'estate è appena iniziata!

Capri è come sempre un magnete per i Vip, italiani e stranieri. Uno dei locali più amati, ormai da generazioni, è la famosissima Taverna Anema 'e Core, dove svariati personaggi hanno messo piede per l'evento Vip Champions. Tra di loro anche Belen, rapidamente divenuta protagonista della serata. Belen a Capri. Ogni anno, a un passo dall'estate, la Taverna Anema 'e Core ospita l'evento Vip Champions. Nella splendida cornice di Capri giungono, dunque, i personaggi del momento e i famosi di vecchia data, ormai consolidati (per così dire). Stavolta per la maggior parte c'erano ex del Grande Fratello.

