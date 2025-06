Bel tempo e Festival | ponte da tutto esaurito

Il Lago di Como si prepara a un weekend da tutto esaurito, grazie al bel tempo e al lungo ponte del 2 giugno. Gli alberghi e i b&b sono al completo, mentre traghetti e treni accolgono turisti da tutta Europa. Un trend che dimostra come la bellezza dei nostri laghi attragga visitatori in cerca di relax e cultura. Non perdere l’occasione di scoprire eventi imperdibili e vivere un’atmosfera vibrante!

Alberghi e b&b praticamente sold out, traghetti e treni pieni sul Lago di Como, ma non solo. Complice il bel tempo, è un lungo ponte del 2 giugno da quasi tutto esaurito a Lecco e provincia, cominciato già giovedì, perché l’Ascensione in Francia, Svizzera, Paesi Bassi e altri posti da dove arrivano molti turisti stranieri sul Lario è una festività nazionale. Pienone anche in Brianza, per il Nameless Festival ancora in corso ad Annone, uno dei più importanti appuntamenti italiani con la musica internazionale: gli spettatori hanno saturato tutte le strutture ricettive in un raggio di una ventina di chilometri. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it