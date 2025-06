BeGo back a Castelfiorentino

Un viaggio nel tempo e nell'arte a Castelfiorentino! Due artisti di fama mondiale, Benozzo Gozzoli e un contemporaneo maestro, si incontrano in un dialogo affascinante attraverso la tecnica dell'affresco. Questo evento non solo celebra l'arte, ma ci invita a riflettere sul potere della creatività di attraversare epoche diverse. Scoprire come il passato possa ispirare il presente è un'esperienza imperdibile per tutti gli amanti della cultura!

Un vis - à - vis tra due artisti di fama internazionale, tra due distinte epoche storiche connesse da un file rouge d'eccezione, la tecnica dell'affresco. Lo spazio che ospitò il Tabernacolo della Visitazione affrescato da Benozzo Gozzoli, a circa cinquecento anni di distanza, diventa nuovamente.

