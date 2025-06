Beautiful intervista esclusiva a Thorsten Kaye | Ridge mi ha fatto avvicinare al mondo della moda L’amore tra lui e Brooke è più forte della sofferenza che provano quando si lasciano

La soap opera "Beautiful" si rifà il look, sbarcando a Napoli! Thorsten Kaye, l'affascinante Ridge, confida che il suo personaggio vive un amore intenso con Brooke, capace di superare anche le tempeste. Con il cast che esplora le meraviglie italiane, questo è il momento perfetto per riflettere su come la moda e le emozioni si intreccino nei nostri cuori. Un teaser di bellezza che anticipa l'arrivo della nuova stagione!

Beautiful è tornata in Italia. Dopo Roma, il cast della soap opera americana si trova a Napoli per girare alcune scene delle nuove puntate che saranno trasmesse sul canale CBS negli Stati Uniti e arriveranno nel corso del 2026 anche in Italia. Protagonisti della trasferta italiana sono Katherine Kelly Lang, John McCook, Thorsten Kaye e Jack Wagner, al suo ritorno sul set della soap a distanza di dieci anni. Nei nuovi episodi, Brooke (Katherine Kelly Lang), Ridge (Thorsten Kaye), ed Eric (John McCook) si recano in Italia per affari legati alla Forrester Creations, ma dietro la trasferta c’è un secondo fine: convincere Ridge che la donna della sua vita è ancora Brooke. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - “Beautiful”, intervista esclusiva a Thorsten Kaye: “Ridge mi ha fatto avvicinare al mondo della moda. L’amore tra lui e Brooke è più forte della sofferenza che provano quando si lasciano”

Leggi anche L’INTERVISTA – Katherine Kelly Lang: “La mia vita sul set in Italia. In una parola: Beautiful” - Katherine Kelly Lang, la storica interprete di Brooke in "Beautiful", svela il suo amore per l'Italia in un'intervista esclusiva.

