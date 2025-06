Beautiful Anticipazioni Trama Puntate 9-15 Giugno 2025 | La Vita di Eric nelle Mani di Ridge!

Settimana carica di tensione in arrivo per i fan di "Beautiful"! Dal 9 al 15 giugno 2025, Eric si trova in una situazione critica, con Ridge che detiene il potere di decidere il suo destino. Mentre Finn si batte per trovare una cura, la verità sulla sfida in passerella emerge in modo drammatico durante un party a Villa Forrester. Riuscirà il giovane a salvare il patriarca? Scopri come queste dinamiche familiari riflettono le sfide moderne della medicina e dell'am

Beautiful Anticipazioni Trama Puntate da lunedì 9 a domenica 15 Giugno 2025: Finn trova una cura per Eric. Ridge ha la procura medica e. Beautiful Anticipazioni: durante il party a Villa Forrester, Eric scopre la verità sul risultato della sfida in passerella con Ridge ed ha un malore! Finn trova una cura sperimentale per il patriarca, ma il figlio si oppone! Zende e RJ fanno pace!. Eric apprenderà una sconvolgente verità nei prossimi episodi della soap d’Oltreoceano! E la sua vita sarà appesa ad un labile filo di speranza! Le anticipazioni Beautiful, sulla trama delle puntate in onda da lunedì 9 Giugno a domenica 15 Giugno 2025, riportano momenti carichi di tensione! Determinato a lasciare un buon ricordo di sé senza lacrime né dolore, Eric organizzerà una grande festa a Villa Forrester, una sorta di funerale simbolico, alla quale prenderanno parte anche Bridget e Thorne. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it © Uominiedonnenews.it - Beautiful Anticipazioni Trama Puntate 9-15 Giugno 2025: La Vita di Eric nelle Mani di Ridge!

