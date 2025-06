Bce pronta a tagliare i tassi di interesse divisioni all' orizzonte

Giovedì, la Bce è pronta a ridurre i tassi di interesse per l'ottava volta in un anno, portandoli al 2%. Una mossa che sembra allinearsi con la crescente necessità di stimolare l'economia, ma che potrebbe aprire la strada a divisioni all'interno del consiglio. Con un panorama inflazionistico sempre più turbolento, le decisioni future potrebbero rivelarsi cruciali. Riuscirà la Bce a mantenere l'unità in tempi così incerti?

Giovedì la Bce dovrebbe tagliare per l'ottava volta nell'ultimo anno i tassi di interesse, portando quello sui depositi al 2%. Ma la sforbiciata, su cui gli economisti sono unanimi, potrebbe preludere a una fase di divisioni e confronto all'interno del consiglio direttivo, alla luce di un outlook sull' inflazione sempre più complesso da prevedere, complice anche l'effetto sui prezzi e sulla crescita dei dazi americani. Tutti gli economisti consultati da Bloomberg sono d'accordo sul fatto che il 5 giugno la Bce taglierà ancora una volta i tassi, la maggior parte crede che starà ferma a luglio (64,7%) e che ci sarà un nuovo taglio a settembre (76,5%). 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Bce pronta a tagliare i tassi di interesse, divisioni all'orizzonte

Approfondimenti da altre fonti

Tassi Bce: dall’atteso taglio a giugno al dilemma per le prossime mosse; La BCE pronta a tagliare i tassi il 5 giugno, ma probabile pausa a luglio mentre si avvicina la fine della campagna di allentamento; BCE, Intesa: certo un nuovo taglio dei tassi ufficiali di 25 punti base; Tassi di interesse in calo: la BCE pronta a intervenire di nuovo. 🔗Ne parlano su altre fonti

Bce pronta a tagliare i tassi di interesse, divisioni all'orizzonte

Si legge su quotidiano.net: Giovedì la Bce dovrebbe tagliare per l'ottava volta nell'ultimo anno i tassi di interesse, portando quello sui depositi al 2%. Ma la sforbiciata, su cui gli economisti sono unanimi, potrebbe preludere ...

Giocare d'astuzia: Cinque domande chiave per la BCE

Secondo informazione.it: La Banca Centrale Europea è pronta a tagliare i tassi d'interesse giovedì, segnando l'ottavo intervento di questo ciclo. Gli operatori di mercato prevedono poi una pausa, dato che l'economia si sta di ...

Taglio dei tassi Bce: azioni pronte a correre fino al 58% e le migliori occasioni su bond, valute, oro e cripto

Scrive milanofinanza.it: Il 5 giugno la Bce ridurrà i tassi dimezzando il costo del denaro rispetto a un anno fa. Chi può beneficiarne?