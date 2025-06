Battesimo civico di 100 diciottenni pensando a Daria

A Somma Lombardo, il "Battesimo civico" di 100 neodiciottenni si tinge di emozione e memoria. In questa cerimonia speciale, non solo riceveranno la Costituzione e il Tricolore, ma sentiranno anche il peso della mancanza di Daria Onis, simbolo di un impegno collettivo. Un momento che segna l'ingresso nella vita adulta, mentre il Paese riflette sul valore della partecipazione attiva e del senso civico. Un invito a non dimenticare!

SOMMA LOMBARDO (Varese) Per 100 ragazzi neodiciottenni a Somma Lombardo oggi è il giorno del " Battesimo civico ", cerimonia in programma in occasione del 2 giugno, Festa della Repubblica nel cortile del Comune con la consegna di una copia della Costituzione e del Tricolore. Una sedia con un nome e un mazzo di fiori sarà vuota, quella di Daria Oniscu (nella foto), 18 anni compiuti l'8 maggio, morta stroncata da un malore il 29 maggio durante la festa per la fine dell'anno scolastico del Cfp Ticino–Malpensa. A Daria sarà dedicato un pensiero particolare, "la sua era stata tra le prime risposte ricevute all'invito del comune per il "Battesimo civico" – ricorda commosso il sindaco Stefano Bellaria – era una cerimonia a cui teneva molto, ci saranno i suoi genitori, Melania e Ovidiu, due persone straordinarie che stanno vivendo la dolorosa perdita della loro unica figlia con grande forza".

