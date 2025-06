Bastoni rompe il silenzio | Sconfitta difficile da accettare siamo delusi Ai tifosi voglio chiedere una cosa

Alessandro Bastoni rompe il silenzio dopo la cocente sconfitta dell'Inter in finale di Champions League, un 5-0 che fa male. "Siamo delusi", scrive il difensore, rivolgendosi ai tifosi con una richiesta: "Non mollate mai". Questo episodio non è solo una lezione per la squadra, ma rappresenta anche il profondo legame tra i calciatori e i loro supporter. In un momento di crisi, la vera forza si misura nella resilienza.

Le parole di Alessandro Bastoni, difensore dell’Inter, dopo la sconfitta in finale di Champions League contro il PSG. I dettagli. Alessandro Bastoni, tramite un post pubblicato sul proprio profilo Instagram, ha analizzato la sconfitta dell’ Inter  in finale di Champions League. I nerazzurri hanno infatti subito un pesante 5-0 contro il PSG che potrebbe risultare decisivo anche per il futuro di Simone Inzaghi. LE PAROLE  – «È dura, non è questo il finale che immaginavamo. Una sconfitta difficile da accettare, che lascia tanta amarezza e che richiederà tanto tempo per essere compresa. Siamo delusi, prima di tutto da noi stessi. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Bastoni rompe il silenzio: «Sconfitta difficile da accettare, siamo delusi. Ai tifosi voglio chiedere una cosa»

