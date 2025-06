Bastoni | Inaccettabile | ci vorrà tanto tempo per capire la sconfitta Delusi da noi stessi

Dopo la delusione della finale di Champions, il difensore nerazzurro si rivolge ai tifosi con un messaggio carico di emozione su Instagram. In un momento in cui la squadra è chiamata a ritrovare la sua identità, l’unione con il pubblico diventa essenziale. La sconfitta brucia, ma rappresenta anche un'opportunità: ripartire insieme, più forti di prima. Il sostegno dei tifosi può davvero fare la differenza in un percorso di rinascita.