Bastoni Al-Nassr pronto a un’offerta monstre! Per l’Inter è ‘100 o niente’

Al-Nassr punta su Alessandro Bastoni con un'offerta che potrebbe far tremare l'Inter: "100 o niente!" Questo entusiasmo da parte dei club sauditi riflette un trend globale in cui le leghe calcistiche emergenti stanno investendo enormi somme per attrarre talenti. Il difensore italiano, dopo una stagione brillante, si trova al centro di questa nuova era del calcio, dove il valore di un giocatore può fare la differenza. Riuscirà l'Inter a resistere?

Alessandro Bastoni rappresenta uno dei punti fermi dell’Inter. Il calciatore italiano, autore di un’ottima stagione complessiva, è ora sul taccuino di un top Club saudita: i nerazzurri hanno le idee chiare sulla posizione da assumere in merito. LA NOTIZIA – Alessandro Bastoni è il nuovo oggetto del desiderio dell’Al-Nassr, pronto a fare follie per provare a strapparlo all’Inter. Secondo quanto riferito da Sky Sport CH, infatti, il Club saudita sarebbe intenzionato a presentare un’offerta di circa 20 milioni di euro annui al difensore italiano, così da creare le premesse per imbastire una trattativa con l’Inter in estate. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Bastoni, Al-Nassr pronto a un’offerta monstre! Per l’Inter è ‘100 o niente’

