Bastano 2 settimane senza palestra per vanificare 6 mesi di sforzi | i 5 consigli del trainer dei vip Ione Acosta per l’estate

L'estate è sinonimo di relax, ma attenzione: bastano solo 14 giorni di inattività per rovinare sei mesi di fatiche in palestra! Ione Acosta, trainer delle star, offre cinque preziosi consigli per mantenere la forma anche in vacanza. Non lasciare che le tentazioni estive cancellino i tuoi progressi! Scopri come proteggere il tuo impegno e sfoggiare con orgoglio il fisico che hai conquistato. La tua estate merita il massimo!

Tanti mesi di sacrifici per sfoggiare sulla spiaggia muscoli tonici e definiti e poi bastano appena 2 settimane per mandare all’aria tutto. Capita non di rado a chi in vacanza opta per risposo assoluto e “sgarri” alla dieta, come qualche “serata alcolica” di troppo. A lanciare un alert è Ione Acosta, il trainer di vip come l’attrice spagnola Laia Costa o il regista canadese Paul Haggis. “In estate, complice il caldo e la voglia di relax, si fa più fatica a seguire e a mantenere una routine di allenamento”, spiega Acosta. “Se si cede alla tentazione di lasciarsi andare per poche settimane si rischia l’effetto del muscolo ‘floscio’. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Bastano 2 settimane senza palestra per vanificare 6 mesi di sforzi”: i 5 consigli del trainer dei vip Ione Acosta per l’estate

