Bassa in lutto per Anna Pasini

La Bassa piange la scomparsa di Anna Pasini, una figura simbolo di una comunità unita e laboriosa. A 91 anni, lascia un’eredità non solo affettiva, ma anche imprenditoriale: suo marito Renato Bianchi ha fondato Ellebi, un pilastro dell’industria locale. La sua storia rappresenta il legame tra tradizione e innovazione, riflettendo un trend sempre più attuale: il valore delle radici in un mondo globale. La memoria di Anna vivrà attraverso il suo esempio.

Vasto cordoglio nella Bassa per la scomparsa di Anna Pasini, 91 anni, appartenente a una famiglia molto conosciuta. Il marito Renato Bianchi, infatti, nel 1965 è stato tra i fondatori della ditta Ellebi a Santa Vittoria di Gualtieri, gestita fino al 1988 prima della cessione ad un gruppo industriale stranieri. Ellebi è leader a livello internazionale nel settore dei ganci da traino. La sede reggiana è chiusa da tempo, ma il marchio Ellebi è ancora realtà. La signora Anna è stata vinta da complicazioni seguite a un infortunio domestico avvenuto a gennaio. L’addio si svolge domani, martedì, con una benedizione religiosa alle 10,30 nella chiesa parrocchiale a Santa Vittoria di Gualtieri, il paese dove abitava, prima del trasferimento a Mantova in attesa di cremazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Bassa in lutto per Anna Pasini

