Basket terza giornata Serie A | c’è il big match Sassari-Brindisi

La terza giornata di Serie A di basket promette scintille! Domani, il big match tra Sassari e Brindisi accende la rivalità tra due squadre che puntano al titolo. Ma attenzione, il vero spettacolo è altrove: Varese sfida Reggio Emilia in un anticipo che potrebbe cambiare le sorti di entrambe. E in un campionato che si fa sempre più equilibrato, chi riuscirà a risollevarsi? Scoprilo domenica!

La terza giornata del campionato di massima serie si apre domani con l’anticipo tra una delle capoliste, Varese e la Grissin Bon Reggio Emilia, reduce dal ko in Eurocup. Domenica invece su molti campi sarà già l’ora della verità per molte: a Bologna ed Avellino sfidano alcune squadre ferme a quota 0. I felsinei, al palo causa penalizzazione di 2 punti, proveranno a dare continuità al successo contro Capo d’Orlando, ma di fronte avranno Caserta decisa a mettere fine alla mini serie di sconfitte. In Irpinia i padroni di casa se la vedranno con Pesaro in quello che potrebbe sembrare già uno spareggio salvezza; senza vittorie anche la neopromossa Capo d’Orlando che cercherà il primo storico successo in massima serie contro Roma, l a migliore per rendimento in Europa finora delle italiane. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Basket, terza giornata Serie A: c’è il big match Sassari-Brindisi

Leggi anche LIVE Schio-Venezia 56-49, A1 basket femminile in DIRETTA: reazione della Famila Wuber alla terza sirena, Cubaj ritorna in campo dopo la brutta caduta - In diretta da Schio, la partita di A1 di basket femminile si infiamma! La reazione della famiglia Wuber alla terza sirena è palpabile, mentre Lorela Cubaj torna in campo dopo la brutta caduta.

Se ne parla anche su altri siti

Finale Nazionale U15F, lo Scudetto è ancora Costa M. vs Reyer. Battute Libertas (67-57) e Frascati (60-55); Serie A 2024-25, dove vedere tutte le partite del campionato in diretta tv: Dazn o Sky. Prezzi e modalità; Basket, playoff serie B | Toscana Legno Pielle Livorno-Crifo Wines Ruvo di Puglia, gara 3 in diretta. Live; Firenze Basketball Academy: Under 15 e 17 alle finali nazionali di basket femminile. 🔗Ne parlano su altre fonti

Basket, Serie A: ecco il calendario completo della stagione 2014-2015

oasport.it scrive: Diramato il calendario completo del prossimo campionato di Serie A: esordio in trasferta per i campioni dItalia di Milano, opposti a Cremona nel derby ...

Basket, Serie A: Pistoia-Caserta vale i play off, Montegranaro e Pesaro per la salvezza

Scrive oasport.it: Tutti in campo alle 18, per dimenticare lo scandalo Legabasket e l'arresto di Minucci, ma soprattutto per decidere gli ultimi verdetti della stagione ...

Basket, serie A: Milano ospita Brescia, Tortona e Trieste per il primato. Dove vedere in tv la terza giornata

Da ilmessaggero.it: Trento chiede strada a Varese in quello che è già un testa coda importante per entrambe alla terza giornata. di Marino Petrelli ...