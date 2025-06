Basket serie C | College Novara si salva Arona retrocede

In un appassionante finale di stagione, il College Novara brinda alla salvezza in Serie C mentre Arona deve affrontare l'amara retrocessione. Questo scontro tra squadre provinciali evidenzia un trend che caratterizza il basket italiano: la lotta per la permanenza è sempre più agguerrita. Un punto interessante? La capacità di una squadra di rialzarsi e riconoscere il valore del lavoro di squadra, anche nei momenti difficili.

Per una squadra che festeggia ce ne è sempre una che vive il sentimento opposto. Questa volta la situazione è ancora più particolare visto che a confronto ci sono state due squadre della provincia: festa per il College Novara che mantiene la categoria della C Unica e retrocessione invece per.

Basket serie C: College Novara si salva, Arona retrocede

