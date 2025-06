Basket Serie A1 | top & flop della quinta giornata

La quinta giornata di Serie A1 di basket ha già svelato i suoi protagonisti! Tra i top, il Banco Sardegna Sassari si riscatta dopo la delusione in Eurocup, travolgendo Varese con un trionfo schiacciante. Ma attenzione anche ai flop: le sorprese non mancano! Questo campionato, che sta regalando emozioni forti, conferma la sua imprevedibilità. Riusciranno a mantenere il ritmo o ci saranno altre sorprese? Scopriamolo insieme!

Manca il posticipo tra Montepaschi Siena ed Umana Venezia per completare il quadro del quinto turno che ha regalato comunque spunti interessanti. Ecco i top & flop di giornata. TOP Banco Sardegna Sassari: nel posticipo domenicale tra le deluse dell’ultimo turno di Eurocup i sardi si riscattano ampiamente e mandano al tappeto Varese con un netto trentello. Piero Bucchi: Vetta della classifica ed imbattibilità interna al Pala Pentassuglia: quanto basta per fare dei pugliesi la vera rivelazione di questa prima parte di campionato. Joe Ragland: semplicemente micidiale nel big match di giornata, regala a Cantù due punti pesantissimi in classifica. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Basket, Serie A1: top & flop della quinta giornata

