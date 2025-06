Basket Serie A1 | a Cantù il big match di giornata

È il momento di fare il tifo per il basket italiano! La quinta giornata di Serie A1 ha regalato emozioni forti, con l’Acea Roma che conquista Caserta e Brindisi che resiste fino all'ultimo respiro. L’imbattibilità interna dei brindisini si fa sempre più solida, mentre le sfide di salvezza infiammano la lotta in classifica. Non perdere i prossimi match: ogni partita potrebbe scrivere una nuova pagina di questa avvincente stagione!

La quinta giornata del campionato di serie A1, in attesa dei due posticipi vede una sola vittoria esterna, messa a segno dall'Acea Roma che viola il parquet di Caserta alla terza sconfitta consecutiva. Brindisi va al fotofinish su Reggio Emilia e conferma l'imbattibilità interna, mentre Pistoia e Montegranaro fanno loro le altre sfide salvezza contro Cremona e Pesaro. A Cantù i lombardi ridimensionano una Sidigas Avellino in crisi e rinforzano la loro posizione in alta classifica. SERIE A BEKO – 5° Giornata – 10112013 Giorgio Tesi Group Pistoia – Vanoli Cremona 65-60 Enel Brindisi – Grissin Bon Reggio Emilia 72-71 Pallacanestro Cantù – Sidigas Avellino 74-67 Pasta Reggia Caserta – Acea Roma 63-68 Sutor Montegranaro – Victoria Libertas Pesaro 95-90 Granarolo Bologna – EA7 Emporio Armani Milano 79-71 Banco di Sardegna Sassari – Cimberio Varese 1011 20:30 Montepaschi Siena – Umana Reyer Venezia 1111 20:30

