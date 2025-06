Basket Serie A | Siena a segno nel posticipo

La Montepaschi Siena si conferma regina del parquet, conquistando una netta vittoria contro la Umana Venezia nel posticipo della quinta giornata di Serie A Beko. Con un avvio da favola, chiudono il primo quarto 22-7, lanciando un messaggio chiaro a tutte le avversarie. In un campionato sempre più competitivo, i campioni d’Italia dimostrano che la loro ambizione è di restare in cima. Chi fermerà questa straordinaria macchina da gioco?

Va alla Montepaschi Siena il posticipo della quinta giornata del campionato di Serie A Beko: i campioni d’Italia hanno battuto la Umana Venezia per 69-54. Ottima la partenza di Hackett e compagni che chiudono il primo quarto sul 22-7, mettendo subito in chiaro le cose. La musica non cambia nemmeno nel secondo quarto con il tabellone che segna 40-22 all’intervallo lungo; i senesi amministrano anche nel terzo periodo chiuso sul 58-40. In evidenza Carter e Cournooh autori rispettivamente di 21 e 10 punti tra i campioni d’Italia, mentre tra i lagunari il solo Giachetti va in doppia cifra con 13 punti finali. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Basket, Serie A: Siena a segno nel posticipo

