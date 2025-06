Basket Serie A | salta Bechi a Bologna arriva Valli

Un cambio di rotta per la Virtus Pallacanestro Bologna! Con l'arrivo di Giorgio Valli, la storica squadra bolognese punta a risollevare le sorti di una stagione travagliata. In un contesto di grande competitività nella Serie A, questo nuovo capitolo rappresenta un’opportunità imperdibile per rilanciare ambizioni e tifosi. Riuscirà Valli a riportare il glorioso club ai vertici del basket italiano? Non perdere la presentazione ufficiale!

La Virtus Pallacanestro Bologna ha comunica di aver trovato l’accordo con Giorgio Valli, che da oggi è il nuovo capo allenatore della prima squadra. Valli ha firmato un contratto fino al termine della stagione in corso. La presentazione ufficiale del nuovo tecnico è prevista per domani, martedì 28 gennaio 2014, alle ore 15, presso la sede di via dell’Arcoveggio 492. Valli prende il posto di Bechi, esonerato dopo la sconfitta di ieri in casa contro Cremona. Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina sul Basket Twitter @Giannoviello Gianluigi. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Basket, Serie A: salta Bechi, a Bologna arriva Valli

Leggi anche Basket playout serie A2 | Elachem Vigevano-Libertas Livorno 79-72: resa amaranto nel finale, si va a gara 4 - Nella sfida di playout di Serie A2, l'Elachem Vigevano supera la Libertas Livorno con un punteggio di 79-72, costringendo la squadra amaranto a gara 4.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Basket, Serie A: salta Bechi, a Bologna arriva Valli; Basket, Serie A: i top & flop del 17° turno. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Basket, in Serie A sei giornate per stabilire la griglia play off e le due retrocesse

Da ilmessaggero.it: Vigilia di Pasqua con quasi tutte le squadre in campo in Serie A di basket. La Virtus Bologna, dopo la sconfitta di sette giorni fa a Trieste, ospita Napoli, in piena corsa per la salvezza ...

Serie A2, la Stella Azzurra batte la Mokambo Chieti e centra la salvezza matematica

Scrive romatoday.it: La Stella Azzurra Roma conquista la salvezza diretta nel campionato di Serie A2 di basket maschile e lo fa ... estivo di guida tecnica con coach Luca Bechi, ha portato la Stella Azzurra Roma ...

Basket, Serie A: Legovich-Deangeli, coach di 30 anni e capitano di 22: “Nella nostra Trieste”

Scrive gazzetta.it: In più coach Marco Legovich, a 30 anni, è il più giovane allenatore della Serie A, e Lodovico Deangeli ... In più in una piazza competente e storica per il basket italiano».