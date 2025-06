Basket Serie A | Milano rialza la testa sbancando Bologna 85-66

Milano riprende vita e conquista Bologna con un deciso 85-66! Dopo una sconfitta in gara 1, l’EA7 Emporio Armani si riporta in parità nella semifinale scudetto. Questo risultato non solo ristabilisce il morale ma segna anche un cambio di rotta fondamentale, dimostrando come la resilienza possa fare la differenza. In un campionato sempre più competitivo, ogni partita diventa cruciale: chi avrà la meglio nella prossima sfida?

Bologna, 2 giugno 2025 – L’EA7 Emporio Armani Milano, dopo il ko subito in volata in gara 1, rialza la testa e sbanca la Segafredo Arena battendo 85-66 la Virtus Bologna. Un successo che vale il punto dell’1-1 nella serie della semifinale scudetto ma soprattutto che permette ai biancorossi di strappare ai felsinei il vantaggio del fattore campo. È stato successo autoritario quello portato a casa dagli uomini di Messina, che hanno costruito le loro fortune sul lavoro difensivo e sin dal primo quarto hanno preso in mano le redini del match imponendo i ritmi a loro più congeniali e scollinando la doppia cifra di vantaggio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Basket, Serie A: Milano rialza la testa sbancando Bologna 85-66

