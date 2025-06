Basket Serie A | Milano fa suo il derby

Milano conquista il derby lombardo in un finale thrilling! L'Emporio Armani, dopo un avvio difficile, ribalta la situazione e si impone su Varese con un 76-71. Questo match non solo accende la rivalità cittadina, ma sottolinea anche la crescente competitività della Serie A, dove ogni partita può riservare sorprese. Chi riuscirà a mantenere il passo nella corsa verso i playoff? La tensione cresce e il campionato è più vivo che mai!

Soffre nel finale ma fa suo il derby lombardo l'Emporio Armani Milano che viola il parquet della Cimberio Varese per 71-76; dopo un buon avvio dei padroni di casa, Langford e compagni hanno preso le misure agli avversari ed hanno compiuto il sorpasso già nel secondo quarto, andando all'intervallo lungo sul 42-48. Al ritorno in campo dall'intervallo lungo il vantaggio è aumentato toccando le dieci lunghezze, poi nel finale il tentativo di rimonta varesino si è fermato sul -5: con questa vittoria Milano sale a quota 24 in testa alla classifica insieme a Cantù e Brindisi.

